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    Прифронтова Дніпропетровська область почала ремонт доріг

    Наразі жодних капітальних ремонтів не проводиться - Прифронтова Дніпропетровська область почала ремонт доріг
    Наразі жодних капітальних ремонтів не проводиться
    фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області

    Виконуються роботи виключно з ліквідації аварійної ямковості

    У прифронтовій Дніпропетровській області стартували ремонти покриття на дорогах державного значення. Роботи відбуваються в межах експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідовують аварійну ямковість гарячим асфальтобетоном.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

    «Наша мета – забезпечити безпечний проїзд автошляхами області. Дніпропетровщина на сьогодні є логістичним хабом, який забезпечує евакуацію біженців та переміщення гуманітарних вантажів. Наразі бригади дорожників працюють на автошляхах державного значення у Дніпровському, Кам'янському, Синельниківському та Новомосковському районах», – йдеться у повідомленні.

    У 2022 році обласна Служба автодоріг планувала оновлення 450 км автошляхів державного значення різних категорій – міжнародних, національних, регіональних та територіальних. Це більше 20 доріг Дніпропетровщини які мали отримати нове сучасне дорожнє покриття.

    Наразі жодних капітальних ремонтів не проводиться. Виконуються роботи виключно з ліквідації аварійної ямковості – заради безпеки місцевих мешканців та людей, що евакуюються, дорогами Дніпропетровщини.

    «Після нашої Перемоги ми обов’язково відновимо «Велике будівництво» і реалізуємо всі плани – будівництва доріг, мостів та їх капітального відновлення!», – запевняє дніпровський автодор.

    Служба автомобільних доріг в області також повідомляє, що вся дорожня інфраструктура Дніпропетровщини стабільно працює. Всі дороги області в проїзному стані. Обмеження руху діє на одній ділянці автошляху Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя від с.Мар’янське до с.Чортомлик.

    При плануванні поїздки дорогами Дніпропетровщини слід враховувати, що діє комендантська година з 21: 00 до 6:00, а на державних дорогах проходить перевірка документів.

    Теги: росія окупанти дороги війна будівництво ремонт Україна Дніпропетровщина інфраструктура окупація комендантська година #stoprussia
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    Прифронтова Дніпропетровська область почала ремонт доріг