Сапери розмінували лише ключові автодороги на Київщині

Єнін спростував заяву Тимошенка про те, що Тимошенко розмінування доріг Київської області повністю завершене

Наразі на Київщині розміновано лише магістральні автодороги. На повне розмінування території Київської області знадобиться щонайменше декілька років.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, коментуючи заяву заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка про те, що процес розмінування Київської області вже «повністю завершено».

«На сьогоднішній день підрозділами ДСНС, а також поліції розміновано ключові магістральні автошляхи. Так само ми активно працюємо над розмінуванням адмінбудівель та житлових будинків. На жаль, говорити про повне розмінування територій Київської області наразі щонайменше зарано, на це піде щонайменше декілька років», – зауважив Єнін.

Зауважимо, з огляд на масштаби обстрілів збоку Російської Федерації і поведінку окупантів на захоплених територіях розмінування звільнених територій України може тривати від 5 до 10 років. Про це раніше заявив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

За його словами, одним із найбільших негативних наслідків вторгнення на територію України російських військ стало масштабне забруднення територій та населених пунктів вибухонебезпечними предметами, зокрема тими, застосування яких заборонене міжнародними конвенціями.

Бондар підкреслив, що ворог застосовує дистанційні системи мінування, цинічно встановлює некеровані мінні загородження на території населених пунктів і залишає після себе велику кількість особливо небезпечних спеціально встановлених вибухових пристроїв, які несуть смертельну небезпеку і загрозу мирному населенню.

Напередодні на Чернігівщині трактор підірвався на міні.

Раніше на Київщині тракторист підірвався на міні. Рятувальники знайшли під колесами тракторами ще одну нерозірвану міну.

Рятувальники попереджають, що небезпечно робити на звільнених від рашистів територіях:

з'їжджати на узбіччя доріг;

ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії;

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків.

«Помітили підозрілий предмет – не наближайтеся! Телефонуйте на лінію – 101!», – додали в ДСНС.