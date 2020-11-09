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    Події в Україні

    В Україні розпочався другий етап реагування на Covid-19

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    В країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з Covid-19 - В Україні розпочався другий етап реагування на Covid-19
    В країні збільшують кількість ліжок для прийому пацієнтів з Covid-19

    За словами Віктора Ляшка, ситуація з коронавірусом дуже напружена

    Україна перейшла на другий етап реагування на поширення коронавірусу. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    Санлікар назвав напруженою ситуацію з коронавірусом не тільки в Україні, але і в Європі.

    «Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо розгортати і збільшувати кількість ліжок в наших установах охорони здоров'я, які будуть госпіталізувати хворих коронавірусною хворобою», – сказав Ляшко.

    Він додав, що уряд поставив завдання збільшити кількість ліжок, які готові приймати хворих коронавірусом з 50 до 80 тисяч.

    «80% з них (60 тисяч ліжок), будуть протягом місяця забезпечені киснем. Додатково розгорнуто мережу забезпечення киснем по закладах», – зазначив Ляшко.

    Нагадаємо, кінці жовтня Міністерство охорони здоров'я розробило чотири етапи реагування на поширення коронавірусу.

    До слова, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    міністр РНБО лікар Україна Максим Степанов хвороби уряд Віктор Ляшко
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