Міністр Степанов пояснив, коли хворий на коронавірус стає вже незаразним

В Україні за минулу добу від коронавірусу одужали 2637 осіб

У МОЗ пояснили, коли пацієнти, у яких був підтверджений Covid-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

«Такі пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов. Одна умова – коли після 10 днів лікування методом ПЛР не визначаються фрагменти РНК, тобто 10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний», – зазначив він.

Або інша умова – якщо немає клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання.

«Тобто похворіли 10 днів, і потім три дні у вас немає клінічних ознак, незалежно від того, чи робили ви тест», – додав глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746).

Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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