  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Міністр Степанов пояснив, коли хворий на коронавірус стає вже незаразним

    • Розсилка
    <p>&laquo;10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний&raquo; - Степанов</p> - Міністр Степанов пояснив, коли хворий на коронавірус стає вже незаразним

    «10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний» - Степанов

    В Україні за минулу добу від коронавірусу одужали 2637 осіб

    У МОЗ пояснили, коли пацієнти, у яких був підтверджений Covid-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Укрінформ.

    «Такі пацієнти вже не заражають іншу людини за однієї з двох умов. Одна умова – коли після 10 днів лікування методом ПЛР не визначаються фрагменти РНК, тобто 10 днів пройшло, зробили тест, і тест негативний», – зазначив він.

    Або інша умова – якщо немає клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання.

    «Тобто похворіли 10 днів, і потім три дні у вас немає клінічних ознак, незалежно від того, чи робили ви тест», – додав глава МОЗ.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

    Читайте також:
    Covid-19 і Україна. П’ять поганих новин від аналітиків
    міністр Україна Максим Степанов коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies