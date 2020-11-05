МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні

Міністерство пропонуватиме Кабміну заборонити проведення усіх масових заходів

Міністерство охорони здоров’я пропонує ввести нові обмеження в Україні через зростання захворюваності Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

«Ми хочемо запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах», - сказав він.

Ці обмеження також можуть стосуватися повної заборони масових заходів, заборони на роботу спорт-комплексів і басейнів, а в ТРЦ дозволять працювати виключно магазинам.

Окрім того, суб’єктам господарювання у МОЗ рекомендують запровадити окремий час для обслуговування людей віком від 60 років. Для їх обслуговування пропонується виділити час з 10 ранку до 12:00.

«Для чого це потрібно? Це впровадження не забороняє людям похилого віку відвідувати магазини в інший час. Але це має спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини, аптеки у період з 10 до 12 години», – сказав головний санітарний лікар.

Він додав, що такі обмеження вводять через те, що люди похилого віку перебувають у зоні ризику та, хворіючи Covid-19, мають важчі ускладнення. 71% летальних випадків коронавірусу в Україні – саме серед людей, що старші 60 років.

В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.







