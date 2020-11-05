Степанов назвав умови введення комендантської години в країні

Введення комендантської години можливе лише після рішення Ради та відповідних розпоряджень президента і РНБО

Введення комендантської години можливе лише після рішення Ради та відповідних розпоряджень президента і РНБО

Щоб ввести комендантську годину потрібно вводити надзвичайний стан

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. Наразі про це не мовиться.

Про це Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Ми не розглядаємо таку необхідність (призупинення роботи громадського транспорту), я маю на увазі, якщо ми говоримо цілком по країні», - каже міністр.

Щодо можливості запровадження повного локдауну, міністр наголосив, що це не важко, але потрібно знайти баланс.

«І ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку - з точки зору роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову - це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи», - пояснив глава МОЗ.

За словами міністра, введення комендантської години поки також не планується.

«Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього - рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді», - пояснив Степанов.

Раніше повідомлялося, що уряд може хібащо запровадити «карантин вихідного дня». Очільник МОЗ напередодні пояснив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Україна планує суттєво посилити карантин з понеділка. Видання наголошували, що ніби розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

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