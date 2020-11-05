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    Степанов назвав умови введення комендантської години в країні

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    <span>Введення комендантської години можливе лише після рішення Ради та відповідних розпоряджень президента і РНБО</span> - Степанов назвав умови введення комендантської години в країні
    Введення комендантської години можливе лише після рішення Ради та відповідних розпоряджень президента і РНБО

    Щоб ввести комендантську годину потрібно вводити надзвичайний стан

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. Наразі про це не мовиться.

    Про це Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

    «Ми не розглядаємо таку необхідність (призупинення роботи громадського транспорту), я маю на увазі, якщо ми говоримо цілком по країні», - каже міністр.

    Щодо можливості запровадження повного локдауну, міністр наголосив, що це не важко, але потрібно знайти баланс.

    «І ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку - з точки зору роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову - це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи», - пояснив глава МОЗ.

    За словами міністра, введення комендантської години поки також не планується.

    «Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього - рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді», - пояснив Степанов.

    Раніше повідомлялося, що уряд може хібащо запровадити «карантин вихідного дня». Очільник МОЗ напередодні пояснив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

    Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Україна планує суттєво посилити карантин з понеділка. Видання наголошували, що ніби розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

    Коронавірус в Україні
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    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей. 

      Читайте також: Село сам на сам з коронавірусом: «мобільні бригади» – лише в уяві міністра Степанова 

     

    РНБО надзвичайний стан Максим Степанов карантин комендантська година
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