Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8 687 людей

За минулу добу одужали 2 277 осіб

В Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Це на 710 осіб менше, ніж у попередній день (9397). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).

За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 321.

Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 44 920 випадків;

Вінницька область – 12 566 випадків;

Волинська область – 16 436 випадків;

Дніпропетровська область – 17 965 випадків;

Донецька область – 14 190 випадків;

Житомирська область – 18 970 випадків;

Закарпатська область – 17 192 випадки;

Запорізька область – 14 105 випадків;

Івано-Франківська область – 24 494 випадки;

Київська область – 20 410 випадків;

Кіровоградська область – 3 142 випадки;

Луганська область – 4 539 випадків;

Львівська область – 33 754 випадки;

Миколаївська область – 10 559 випадків;

Одеська область – 28 728 випадків;

Полтавська область – 12 204 випадки;

Рівненська область – 22 140 випадків;

Сумська область – 14 863 випадки;

Тернопільська область – 22 216 випадків;

Харківська область – 43 930 випадків;

Херсонська область – 5 558 випадків;

Хмельницька область – 19 839 випадків;

Черкаська область – 10 723 випадки;

Чернівецька область – 25 411 випадків;

Чернігівська область – 10 164 випадки.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738 566 людина. Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.



