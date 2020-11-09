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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8 687 людей

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    <span>Минулої доби померли 115 осіб</span> - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8 687 людей
    Минулої доби померли 115 осіб

    За минулу добу одужали 2 277 осіб

    В Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Це на 710 осіб менше, ніж у попередній день (9397). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).

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    За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 321.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    Кількість захворювань в регіонах 

    м. Київ – 44 920 випадків;
    Вінницька область – 12 566 випадків;
    Волинська область – 16 436 випадків;
    Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
    Донецька область – 14 190 випадків;
    Житомирська область – 18 970 випадків;
    Закарпатська область – 17 192 випадки;
    Запорізька область – 14 105 випадків;
    Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
    Київська область – 20 410 випадків;
    Кіровоградська область – 3 142 випадки;
    Луганська область – 4 539 випадків;
    Львівська область – 33 754 випадки;
    Миколаївська область – 10 559 випадків;
    Одеська область – 28 728 випадків;
    Полтавська область – 12 204 випадки;
    Рівненська область – 22 140 випадків;
    Сумська область – 14 863 випадки;
    Тернопільська область – 22 216 випадків;
    Харківська область – 43 930 випадків;
    Херсонська область – 5 558 випадків;
    Хмельницька область – 19 839 випадків;
    Черкаська область – 10 723 випадки;
    Чернівецька область – 25 411 випадків;
    Чернігівська область – 10 164 випадки.

    Як повідомлялося, у світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738  566 людина. Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.

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