Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8 687 людей
За минулу добу одужали 2 277 осіб
В Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Це на 710 осіб менше, ніж у попередній день (9397). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).
За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 321.
Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.
Кількість захворювань в регіонах
м. Київ – 44 920 випадків;
Вінницька область – 12 566 випадків;
Волинська область – 16 436 випадків;
Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
Донецька область – 14 190 випадків;
Житомирська область – 18 970 випадків;
Закарпатська область – 17 192 випадки;
Запорізька область – 14 105 випадків;
Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
Київська область – 20 410 випадків;
Кіровоградська область – 3 142 випадки;
Луганська область – 4 539 випадків;
Львівська область – 33 754 випадки;
Миколаївська область – 10 559 випадків;
Одеська область – 28 728 випадків;
Полтавська область – 12 204 випадки;
Рівненська область – 22 140 випадків;
Сумська область – 14 863 випадки;
Тернопільська область – 22 216 випадків;
Харківська область – 43 930 випадків;
Херсонська область – 5 558 випадків;
Хмельницька область – 19 839 випадків;
Черкаська область – 10 723 випадки;
Чернівецька область – 25 411 випадків;
Чернігівська область – 10 164 випадки.
Як повідомлялося, у світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738 566 людина. Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.
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