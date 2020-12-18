В Україні скоротилося сільгоспвиробництво

За звітний період підприємства скоротили сільгоспвиробництво на 15,3%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-листопаді 2020 року скоротилося на 12,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 15,3%, а господарства населення – на 6,7%.

Виробництво рослинницької продукції всіма суб'єктами АПК скоротилося на 14,8% (на підприємствах – скоротилося на 17,9%, у господарствах населення – на 7,6%).

Виробництво тваринницької продукції у цілому по Україні скоротилося на 2,5% у порівнянні з січнем-листопадом 2019 року (на підприємствах – на 0,6%, у господарствах населення – на 4,4%).

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про створення Державного аграрного реєстру.

Як стало відомо, на останньому зібранні нардепів з аграрного комітету (під керівництвом голови комітету Миколи Сольського) обговорювалися можливі кандидатури на посаду аграрного міністра, з яких профільний комітет радитиме уряду підтримати одного на очільника Мінагрополітики у випадку його поновлення.

До слова, у листопаді було названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році.

Також у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розповіли про стан виконання програми державної підтримки аграріїв у 2020 році.

Нагадаємо, 5 листопада парламент у першому читанні ухвалив проєкт закону №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Документ передбачає держпідтримку аграріїв на рівні 4,5 млрд грн.