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    Хто очолить відновлене Мінагро? Стали відомі імена головних претендентів (список)

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    <span>На аграрному комітеті розглянули список кандидатів на посаду аграрного міністра</span> - Хто очолить відновлене Мінагро? Стали відомі імена головних претендентів (список)
    На аграрному комітеті розглянули список кандидатів на посаду аграрного міністра

    Нардепи обговорювали п'ять кандидатур

    На останньому зібранні нардепів з аграрного комітету (під керівництвом голови комітету Миколи Сольського) обговорювалися можливі кандидатури на посаду аграрного міністра, з яких профільний комітет радитиме уряду підтримати одного на очільника Мінагрополітики у випадку його поновлення.

    За даними джерел AgroPolit.com, обговорювали п'ять кандидатів (подаємо у алфавітному порядку):

    1. Тарас Висоцький, діючий заступник міністра економіки з аграрних питань, представник холдингів

    2. Вадим Івченко, член аграрного комітету, народний депутат «Батьківщина». Як ми уже писали, аграрне міністерство – це предмет торгів цієї політсили в обмін на підтримку бюджет на 2021 рік.

    3. Микола Кучер, народний депутат (група «Довіра»)

    4. Іван Мірошніченко, голова Ради ГО «Бізнес – Варта», народний депутат (8-го скликання «Самопоміч»).

    5. Іван Чайківський, народний депутат («За майбутнє»), секретаря комітету з питань аграрної та земельної політики

    Раніше ЗМІ ще у серпні 2019 року провів опитування учасників агросектору щодо бажаної кандидатури на посаду аграрного міністра. У опитуванні взяли участь близько 100 тисяч осіб і його результати виглядають так.

    Симпатії проголосувавших тоді були на стороні Івана Мірошниченка – 60% всіх голосів зі 100 тисяч отримав саме він. Ви можете побачити результати самі онлайн, перейшовши за посиланням на голосування і натиснувши зараз на будь-якого кандидата зі списку, кого ви підтримуєте.

    Теги: Верховна Рада депутат бізнес Мінагрополітики аграрії Тарас Висоцький
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