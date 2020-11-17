Названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році

Вінниччина зберігає лідируючі позиції в аграрному секторі держави

Аграрний сектор Вінницької області за січень-вересень 2020 року зберігає перше місце в сільському господарстві держави за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та друге місце за виробництвом валової продукції сільського господарства на одну особу.

Про це заявила заступник директора Департаменту АПР, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА Валентина Кирилюк, повідомляє пресслужба Вінницької ОДА.

За даними пресслужби, інформуючи про завершення в області виробничого сезону 2020 року в сільськогосподарському виробництві, Кирилюк підкреслила, що в галузі тваринництва область лідирує по виробництву (реалізації) м’яса. Також в області утримується найбільше серед регіонів України поголів’я ВРХ та птиці.

По обсягах виробництва молока Вінниччина займає другу позицію серед регіонів України.

На Вінниччині завершується проведення комплексу осінньо-польових робіт в рослинництві.

«Сільгоспвиробникам залишилось завершити збирання кукурудзи на зерно та цукрових буряків. Кукурудзу на зерно залишилось зібрати на 5% площ. Всього по групі зернових культур валовий збір складає понад 4,4 млн. тонн, середня урожайність – 5,09 т/га, що на 1,78 т/га менше до минулого року. Очікуване виробництво зерна прогнозуємо на рівні 4,6 млн. тонн», – сказала Кирилюк.

Кирилюк також зазначила, що у поточному виробничому сезоні в області працюють 6 цукрових заводів. З нового урожаю вже отримано 90,0 тис. тонн цукру. Очікуване виробництво цукру по завершенню сезону цукроваріння прогнозується на рівні 309 тис. тонн (у 2019 році вироблено – 331 тис. тонн).

За її словами, тривала посуха серпня-вересня поточного року дещо затягнула строки посіву озимих культур. Проте опади другої половини вересня сприяли проведенню таких робіт в допустимі строки посіву. Так, під урожай майбутнього року аграріями області посіяно 43,0 тис. га озимого ріпаку. Всього ж озимих зернових культур посіяно на площі 348,7 тис. га, що на 5,5 тис. га більше площ посівів озимих зернових в 2019 році.

В тому числі: озимої пшениці посіяно на площі 315,4 тис. га (на 6,8 тис. га більше до 2019 року), озимого ячменю – 31,4 тис. га, озимого жита – 1,9 тис. га.