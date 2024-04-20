В Україні стався землетрус: де був епіцентр

Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів

Класифікацією землетрус відноситься до невідчутних

У ніч проти суботи, 20 квітня, поблизу Коломиї Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 1,4. Про це повідомили спеціалісти Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу було розташоване в районі Коломиї на глибині 5 кілометрів. Спеціалісти зафіксували землетрус о 2:26. Координати джерела: 48,43 північної широти та 25,12 східної довготи.

«Класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами», – наголосили в центрі.

Поблизу Коломиї зафіксували землетрус. фото: ГЦСК

Нагадаємо, востаннє землетрус стався у цьому районі 4 березня 2024 року магнітудою 1,7. Джерело підземних поштовхів було в районі міста Надвірна на Прикарпатті.

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

Також 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти попереджають про можливе підвищення сейсмічної активності.