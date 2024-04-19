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Кадровий землетрус у Рахунковій палаті: перші деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Кадровий землетрус у Рахунковій палаті: перші деталі
Керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська запевнила: познайомилася з новим членом установи Сергієм Ключкою під час конкурсного відбору
фото надано пресслужбою Рахункової палати

Новим заступником голови Рахункової палати стане 40-річний Сергій Ключка

Сьогодні, 19 квітня у Рахунковій палаті очікується зміна заступника голови – місце Андрія Майснера (обіймає цю посаду з березня 2018 року) займе новообраний член установи Сергій Ключка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

Наприкінці грудня 2023 року 40-річний Сергій Ключка став членом Рахункової палати, пройшовши конкурсний відбір разом із нинішньою очільницею Ольгою Піщанською. До цього він кілька років працював заступником директора департаменту-начальником відділу державного фінансового аудиту в галузі державного резерву та космічної діяльності Державної аудиторської служби.

У Рахунковій палаті Ключка опікується напрямками інфраструктури, житлово-комунального господарства, розвитку громад та територій і енергетики.

Крім цього, як інформують джерела «Главкома», наступного тижня може відбутися відставка кількох членів Рахункової палати. Цей сценарій спущено з Офісу президента, вважають члени палати, яких просять на вихід.

Між іншим, заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер 19 квітня вранці натякнув дописом у соцмережі про кадрові зміни.

Кадровий землетрус у Рахунковій палаті: перші деталі фото 1
скріншот із Facebook Андрія Майснера

Нагадаємо, що у середині березня 2024 року закінчилися шестирічні повноваження семи з 13 членів Рахункової палати (Андрія Майснера, Віктора Богуна, Андрія Дідика, Ірини Іванової, Василя Невідомого, Цезаря Огня, Ігоря Яремчука). Вони продовжують виконувати свої повноваження. Рішення про їх звільнення належить до компетенції парламенту.

Додамо, що в інтерв’ю «Главкому» керівниця Рахункової палати Ольга Піщанська запевнила: познайомилася з новими членами установи (Кирилом Клименком, Сергієм Ключкою та Єлизаветою Пушко-Цибуляк) під час конкурсного відбору. Однак не змогла називати їх «своєю командою».

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Теги: війна кадрові зміни Рахункова палата Ольга Піщанська

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