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Землетрус на Тайвані: Японія надасть $1 млн екстреної допомоги постраждалим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Землетрус на Тайвані: Японія надасть $1 млн екстреної допомоги постраждалим
Тайвань розташований в одному із найбільш активних у сейсмічному плані регіонів світу
фото: VCG via Getty

Японія продовжуватиме допомагати Тайваню якнайшвидше відновитись та відбудуватися

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава заявила, що країна надасть Тайваню, який постраждав від найпотужнішого за останні 25 років землетрусу, екстрену допомогу на $1 млн. Про це повідомляє NHK.

Міністр закордонних справ зазначила, що допомога буде надіслана через Японсько-тайванську асоціацію з обмінів і піде на придбання харчів, питної води, медичних засобів та інших речей першої потреби.

Йоко Камікава зауважила, що народ Тайваню неодноразово приходив на допомогу японцям у подібних ситуаціях, зокрема, надав значну допомогу районам центральної Японії, які постраждали від землетрусу на півострові Ното в день Нового року.

Японія продовжуватиме допомагати Тайваню якнайшвидше відновитись та відбудуватися, сказала міністр.

Нагадаємо, 3 квітня, поблизу Тайваню стався землетрус магнітудою 7,4 бала. Влада оголосила про загрозу цунамі. Про це повідомляє Reuters.

Підземні поштовхи також були чітко відчутні в столиці Тайваню Тайбеї, де в кількох частинах міста відбулися відключення електроенергії. Оголошено ризик цунамі через землетрус на японських та філіппінських островах.

За даними місцевих ЗМІ, на півдні Тайваню повалилися кілька будівель і під завалами перебувають люди, але офіційно ця інформація поки не підтверджена.

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Теги: Японія гуманітарна допомога гроші землетрус

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