Біля острова Зміїний стався землетрус

Землетрус не становить загрози для населення

28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

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Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

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«За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти поперджають про можливе підвищення сейсмічної активності.

Нагадаємо, у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 бала.