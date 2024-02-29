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Біля острова Зміїний стався землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Біля острова Зміїний стався землетрус
фото: скріншот

Землетрус не становить загрози для населення

28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

«За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти поперджають про можливе підвищення сейсмічної активності. 

Нагадаємо, у Тернопільській області стався землетрус магнітудою 2,6 бала

Теги: Чорне море стихійні лиха землетрус населення

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