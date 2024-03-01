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В Україні стався землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні стався землетрус
фото: скріншот

Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км.

У ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.

За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти поперджають про можливе підвищення сейсмічної активності. 

Теги: стихійні лиха Полтавщина землетрус

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