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В Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів (відео)
Найсильніше поштовхи відчувалися в префектурах Ехіме і Коті регіону Сікоку
скріншот з відео

Підземні поштовхи знову викликали побоювання з приводу потенційного мегаземлетрусу

Землетрус магнітудою 6,6 балів стався пізно ввечері в середу на заході Японії в регіоні Сікоку. Про це повідомляє NHK.

Підземний поштовх стався близько 11:14 вечора. Найсильніше поштовхи відчувалися в префектурах Ехіме і Коті регіону Сікоку. За словами представників Метеорологічного управління Японії, інтенсивність поштовхів становила 6 мінус за японською сейсмічною шкалою від нуля до семи, що робить його найсильнішим землетрусом у цьому районі з моменту введення нинішньої системи оцінок у 1996 році. На щастя, він не призвів до виникнення цунамі.

У четвер жителі почали розчищати завали. Черепиця дахів і уламки стін були розкидані на торговій вулиці в місті Увадзіма в префектурі Ехіме.

Водопровідні труби та опори також були пошкоджені в різних місцях. Надходили повідомлення про те, що деякі дороги виявилися перекриті уламками.

Каміння і дерева, що впали, змусили залізничну компанію JR Сікоку тимчасово зупинити рух деяких поїздів до четверга.

Влада повідомляє, що зареєстровано лише незначні травми, такі як падіння. Деякі люди звернулися по медичну допомогу в лікарні.

Атомні електростанції в цьому районі також залишаються в стабільному стані. 

Підземні поштовхи знову викликали побоювання з приводу потенційного мегаземлетрусу. Вони сталися в протоці Бунго, яка є частиною розлому Нанкай. Експерти очікують мегаземлетрусу в цій западині в найближчі 30 років. Однак експерт каже, що землетрус у середу, ймовірно, не був пов'язаний із цим.

Професор Сатаке Кендзі з Інституту дослідження землетрусів Токійського університету заявив, що, на його думку, причина нинішнього землетрусу відрізняється від тих, що були відзначені в розломі Нанкай. Він додав, що, на його думку, землетрус стався через плиту Філіппінського моря, яка злегка опускається.

Влада закликає проявляти обережність, заявляючи, що наступного тижня в регіоні можуть статися нові землетруси.

Нагадаємо, населення Японії впало нижче за 125 мільйонів і продовжує скорочуватись. Про це з посиланням на нову статистику Міністерства внутрішніх справ і комунікацій країни.

Теги: Японія землетрус

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