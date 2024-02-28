Туреччину сколихнув землетрус
Експерти підкреслюють необхідність готовності до землетрусів та підготовки стійкої інфраструктур
У вівторок, 27 лютого поблизу міста Чанаккале в Туреччині стався землетрус магнітудою 4,5. Експерти поперджають про можливе підвищення сейсмічної активності. Про це повідомляє BNN.
Зазначається, що місцеві жителі значно відчули землетрус, який стався на невеликій глибині 6,9 км у районі Біга. Влада поки що не інформувала про якісь наслідки.
Експерти підкреслюють необхідність готовності до землетрусів та підготовки стійкої інфраструктури.
Нагадаємо, 6 лютого виповнився рік відтоді, як на півдні Туреччини стався потужний землетрус, який забрав життя понад 50 тис. людей. Але багато хто з понад 700 тис., хто втратив дах над головою внаслідок стихійного лиха, і досі живе в наметах. Масштаби стихійного лиха можна оцінити і тому, як роботи з ліквідації його наслідків продовжуються і сьогодні. Внаслідок землетрусу, що охопив 11 провінцій Туреччини, було зруйновано будинки, дороги, аеропорти, історичні будівлі, понад 1 мільйон людей стали бездомними за лічені хвилини.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.
Землетрус відчувався у більшій частині околиць, включаючи місто Ланьчжоу, столицю провінції Ганьсу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від епіцентру.
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