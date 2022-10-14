В Україні змінено процедуру виїзду з окупованих територій: нові правила

Громадяни України зможуть пропускати на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження

Українці зможуть виїжджати з окупованої території без наявності паспорту та використовувати лише свідоцтво про народження. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що 13 жовтня відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань захисту прав громадян, які потребують допомоги у поверненні в Україну. Група була створена декілька днів і буде займатися вирішенням проблем отримання або відновлення документів громадян України, які виїхали в треті країни.

«Наші співгромадяни виїжджають з тимчасово окупованих територій на контрольовану територію, в тому числі, через треті країни. Втім, це непросто зробити, якщо людина втратила документи», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що було внесено зміни і громадян зможуть пропускати на територію нашої держави за наявності свідоцтва про народження. Затим ідентифікацію особи будуть проводити вже на території України.

Також було прийнято рішення розширити повноваження консульств України в Казахстані, Туреччині, Грузії, Естонії та Латвії з метою спрощення та пришвидшення порядку видачі тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше депутати парламенту запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці. До того ж, депутати вважають за потрібне зараховувати час проходження служби в армії до вислуги років та стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

Українців, які навчаються у закордонних вишах, з 15 вересня перестали випускати за кордон, навіть якщо вони мали візи і могли пред’явити оригінали документів про вступ. Юристи заявляють, що такі дії українських прикордонників є незаконними та рекомендують звертатися до суду.

Також нагадаємо, що 27 вересня в Україні набули чинності зміни до правил перетинання кордону. Тепер за кордон можуть виїжджати чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю та які їдуть за кордон до осіб з інвалідністю, що потребують постійного догляду