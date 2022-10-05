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Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Призовник через суд добився виїзду за кордон. Стали відомі подробиці
Суд став на бік позивача і заявив, що він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації
фото з відкритих джерел

Прикордонники завернули студента одеського вишу, який мав відстрочку від призову

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Держприкордонної служби про відмову в перетинанні державного кордону українцю, який досяг 16-річного віку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судове рішення від 19 вересня.

Позивач, який навчається у Національному університеті «Одеська юридична академія», наприкінці березня 2022 року хотів виїхати з України. Під час перетину кордону у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне» хлопець надав інспекторам прикордонної служби необхідні документи для виїзду: посвідчення про приписку до призовної дільниці, де є відмітка військкомату про відстрочку від призову до 13 червня 2023 року; студентський квиток та довідку із закладу вищої освіти про те, що він дійсно здобуває освіту на денній формі навчання.

Однак прикордонники не дозволили йому виїхати і склали письмову відмову.

У суді представник Держприкордонної служби посилався на те, що в Україні запроваджено воєнний стан. Це означає, що можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтею 33 Конституцією України. Зокрема, право на свободу пересування та право вільно залишати територію України. 

Крім цього, відповідач наголосив, що в Україні оголошено загальну мобілізацію через військову агресію Росії. Тому обмежено виїзд з України чоловікам віком від 18 до 60 років. Також зауважив, що студент  під час спроби виїзду з країни не надав довідки про відстрочку від віськової служби, видану військкоматом.

На думку суду, позивач мав при собі посвідчення про приписку до призовної дільниці, де зазначелося про відстрочку від призову. Отже, хлопець не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Окремо суд наголосив, що рішення співробітника прикордонної служби про відмову громадянину у перетині кордону в кожному випадку, повинно бути обґрунтованим, із зазначенням конкретних причин відмови. Водночас відповідач в оскаржуваному рішенні не вказав конкретних документів, які мав надати студент вишу для виїзду за кордон.

Також суд стягнув з прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби 992 грн як сплату судового збору.

Нагадаємо, що українців, які вступили до закордонних вишів, з 15 вересня перестали випускати за кордон, навіть якщо вони мали візи і могли пред’явити оригінали документів про вступ. Кілька десятків студентів влаштували акцію протесту на контрольно-пропускному пункті «Шегині» на Львівщині. Вони заявили, що заборона виїхати на навчання, за наявності документів про вступ, є порушенням їхніх прав.

Після цього Держприкордонслужба видала пояснення: виявляється, військове керівництво країни з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону усім студентам чоловічої статі. Причина – масові підробки документів. Тільки за липень-серпень прикордонники спіймали близько 600 осіб, які намагалися втекти від мобілізації, прикидаючись студентами закордонних вишів.

Раніше Верховна Рада України звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС і воєнного стану. За ухвалення закону «Про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації (№7481) проголосували 282 народних депутати.

Верховна Рада також надала право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

До слова, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що загальна мобілізація до кінця війни навряд чи буде скасована.

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Теги: суд війна Україна мобілізація

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