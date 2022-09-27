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Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків із України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків із України
Громадяни, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували
фото ілюстративне

Тепер за кордон можуть виїжджати чоловіки, які супроводжують дітей з інвалідністю та які їдуть за кордон до осіб з інвалідністю, що потребують постійного догляду

Сьогодні, 27 версеня, в Україні набули чинності зміни до правил перетинання кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Зміни в основному стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які мають проблеми зі здоров’ям та тих, хто їх супроводжує.
Вони затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Серед іншого, цей документ визначає порядок виїзду за кордон під час воєнного стану осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань та тих, хто супроводжує вищеперераховані категорії людей.

Зокрема, супроводжуючим громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, уже не обмежена кількість перетинів кордону на виїзд з України – раніше дозволялося лише один раз на час дії воєнного стану. Вказані чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю чи визначеним переліком захворювань, яких вони доглядають, якщо зазначені особи (діти) перебувають на консульському обліку.

При цьому, громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов’язані повернутися з-за кордону не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували.

«Постанова чітко регламентує категорії осіб та документи, які необхідні для перетину кордону. Варто наголосити, що для різних категорій осіб визначені різні документи, які підтверджують ступені спорідненості чи факти здійснення догляду. Для уникнення відмов у пропуску, рекомендуємо особам, які планують перетинання кордону, перед прибуттям у пункти пропуску ретельно ознайомитися з вимогами Правил перетинання кордону та мати усі передбачені документи. Особливо це стосується супроводжуючих громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, українські студенти-чоловіки, які навчаються в закордонних вишах, більше не зможуть виїхати з України під час дії воєнного стану.

Теги: війна Україна чоловік кордон

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