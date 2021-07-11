  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Коли спаде спека: прогноз синоптикині

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найближчим часом прохолоди не чекаємо - Коли спаде спека: прогноз синоптикині
    Найближчим часом прохолоди не чекаємо

    Висока температура протримається в Україні ще тиждень

    Спека 30-34 градусів затримається ще трохи більше тижня. Вже 19-20 липня прийде незначне похолодання.

    Такий прогноз від синоптикині Наталки Діденко.

    «Послаблення спеки в Україні – аж від 19-20 липня. Найкрутіші зараз місця – по шию у воді, на прохолодній плитці в позі морської зірки, із мокрим рушником на лобі, за полярним колом. А також у Парижі, Лондоні, Празі, Варшаві – вони розташувалися в зоні впливу холодного атмосферного фронту», – зазначила Діденко.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Фото Наталки Діденко

    Нагадаємо, у Лапландії (найпівнічніша, найбільша та найменш заселена провінція Фінляндії) зафіксували аномальну для цього цього регіону температуру. Зокрема, 4 липня температура сягнула 33,6 градусів, що є найвищим показником з 1914 року.

    Теги: спека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коли спаде спека: прогноз синоптикині