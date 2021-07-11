Коли спаде спека: прогноз синоптикині

Спека 30-34 градусів затримається ще трохи більше тижня. Вже 19-20 липня прийде незначне похолодання.

Такий прогноз від синоптикині Наталки Діденко.

«Послаблення спеки в Україні – аж від 19-20 липня. Найкрутіші зараз місця – по шию у воді, на прохолодній плитці в позі морської зірки, із мокрим рушником на лобі, за полярним колом. А також у Парижі, Лондоні, Празі, Варшаві – вони розташувалися в зоні впливу холодного атмосферного фронту», – зазначила Діденко.

Нагадаємо, у Лапландії (найпівнічніша, найбільша та найменш заселена провінція Фінляндії) зафіксували аномальну для цього цього регіону температуру. Зокрема, 4 липня температура сягнула 33,6 градусів, що є найвищим показником з 1914 року.