  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Як відпочивати у спекотну погоду, аби не спалити ліс. Поради рятувальників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники застерігають, щоб люди&nbsp;не розводили відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю&nbsp; - Як відпочивати у спекотну погоду, аби не спалити ліс. Поради рятувальників
    Рятувальники застерігають, щоб люди не розводили відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю 
    Фото: З відкритих джерел

    10-12 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної

    Спекотна і суха погода принесла в Україну небезпеку пожеж. Про це застерігає Український гідрометеорологічний центр

    «10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

    Враховуючи спекотний характер погоди у відомстві вирішили нагадати правила пожежної безпеки.

    Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:

    • не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;
    • не засмічуйте місце відпочинку;
    • обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;
    • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
    • не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку;
    • стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
    • не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
    • приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.

    В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101.

    Тим часом, в Україні встановилася справжня літня спека із температурою повітря +29+33 градуси, що поєднуватиметься із сухим повітрям. Опадів в Україні завдяки антициклону не буде

    Раніше рятувальники попередили, як себе поводити під час негоди.

    Теги: прогноз погоди спека рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як відпочивати у спекотну погоду, аби не спалити ліс. Поради рятувальників