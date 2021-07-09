Як відпочивати у спекотну погоду, аби не спалити ліс. Поради рятувальників
10-12 липня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної
Спекотна і суха погода принесла в Україну небезпеку пожеж. Про це застерігає Український гідрометеорологічний центр
«10-12 липня у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.
Враховуючи спекотний характер погоди у відомстві вирішили нагадати правила пожежної безпеки.
Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил:
- не розводьте багаття у лісі, окрім призначених для вогнищ місць;
- не засмічуйте місце відпочинку;
- обгороджуйте та розчищайте місце розпалення багаття;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку;
- стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
- не створюйте смітники в лісі та на прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
- приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.
В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101.
Тим часом, в Україні встановилася справжня літня спека із температурою повітря +29+33 градуси, що поєднуватиметься із сухим повітрям. Опадів в Україні завдяки антициклону не буде
Раніше рятувальники попередили, як себе поводити під час негоди.