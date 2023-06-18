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В Україну суне негода: рятувальники назвали області, де вируватимуть грози

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україну суне негода: рятувальники назвали області, де вируватимуть грози
Рятувальники оголосили жовтий рівень небезпеки
фото з відкритих джерел

Погода зіпсується вже 19 червня

В Україну суне негода. Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Так, 19 червня у західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях грози, вдень в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької та Одеської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).

«Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися», – застерігають рятувальники.

Нагадаємо, внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС. 

Читайте також: Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка

 

Теги: державна служба рятувальники негода

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