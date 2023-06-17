Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка

Дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень

Підрив підводного проходу до машинної зали є найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС. Про це пише The New York Times.

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Інженери з України та США в коментарі виданню запевняють, що глибоко всередині дамби була «ахіллесова п’ята».

Вони нагадують, що дамбу збудували за радянських часів, тому Москва мала кожну сторінку інженерних креслень і знала, де знаходиться вразливість.

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Численні докази, розглянуті журналістами видання, від оригінальних інженерних планів до інтерв’ю з інженерами, які вивчають руйнування дамб, підтверджують: обвал дамби не був випадковим. Руйнування бетонного фундаменту навряд чи відбулося саме по собі.

На думку двох американських інженерів, враховуючи супутникові та сейсмічні дані про вибухи в цьому районі, найімовірнішою причиною обвалення став вибух заряду, розміщеного у коридорі для обслуговування або тунелі, який проходить крізь бетонне серце конструкції.

«Якщо ваша мета – знищити саму дамбу, знадобиться потужний вибух. Прохід є ідеальним місцем для розміщення цього вибухового заряду», – впевнений інженер-геотехнік Майкл Вест, директор компанії Wiss, Janney, Elstner.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.

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Як повідомлялося, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.