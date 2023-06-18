Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки населених пунктів залишаються підтопленими

Рівень води у Дніпрі поступово знижується

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України. Про це повідомляє ДСНС.

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У створі поста «Херсон» зафіксований рівень 0,7 метра. Проте на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленими залишаються шість населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17. Про це повідомили у ДСНС України.

З Херсонщини станом на ранок 18 червня евакуйовано 2 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

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За добу на Херсонщині відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт відкачали 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.

На Миколаївщині ситуація трохи краща. Там частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі. За добу відкачали 426 м куб. води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 216 м куб. води з 130 домоволодінь. Залишаються евакуйованими 832 особи, у тому числі 165 дітей.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Станом на вечір 17 червня відомо вже про 16 загиблих унаслідок цієї трагедії. Безвісти зниклими вважається 31 особа.

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Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС.