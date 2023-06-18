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Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки населених пунктів залишаються підтопленими

Діана Гасюк
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки населених пунктів залишаються підтопленими
З Херсонщини евакуйовано 2 783 особи
фото: ДСНС

Рівень води у Дніпрі поступово знижується

Внаслідок підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції підтопленими залишаються 41 населений пункт України. Про це повідомляє ДСНС.

У створі поста «Херсон» зафіксований рівень 0,7 метра. Проте на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленими залишаються шість населених пунктів. На тимчасово окупованій території - 17. Про це повідомили у ДСНС України.

З Херсонщини станом на ранок 18 червня евакуйовано 2 783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини. Врятовано 716 осіб, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

За добу на Херсонщині відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт відкачали 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів.

На Миколаївщині ситуація трохи краща. Там частково підтопленими залишаються 18 населених пунктів у Баштанському районі. За добу відкачали 426 м куб. води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 216 м куб. води з 130 домоволодінь. Залишаються евакуйованими 832 особи, у тому числі 165 дітей.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Станом на вечір 17 червня відомо вже про 16 загиблих унаслідок цієї трагедії. Безвісти зниклими вважається 31 особа. 

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС. 

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Теги: окупанти катастрофа Миколаїв Херсон

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