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Підрив Каховської ГЕС: стало відомо про тяжкий випадок інфікування у Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: стало відомо про тяжкий випадок інфікування у Криму
Після підриву Каховської ГЕС окупанти застерігали жителів Криму від купання у Північно-Кримському каналі та інших прісних водоймах півострова
фото: скриншот відео

За непідтвердженими даними, одного з окупантів госпіталізовано з тяжкою формою інфекційного захворювання

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано перший випадок інфекційного захворювання після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер» із посиланням на російські джерела.

За непідтвердженими даними, одного з російських окупантів госпіталізовано з тяжкою формою інфекційного захворювання.

Російські джерела вказують на те, що причиною хвороби стало нібито порушення рекомендацій так званого головного управління МНС Росії у Криму. Раніше російські надзвичайники рекомендували відмовитися від купання у Північно-Кримському каналі та інших прісних водоймах півострова.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років. А збитки від загибелі тварин можуть сягнути понад 883 млн грн.

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Теги: Крим окупанти хвороби Каховська ГЕС

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