Вчора окупанти обстріляли 58 населених пунктів – МВС

Кількість вчорашніх обстрілів значно вища, ніж поліція фіксує зазвичай

Ворог, як і прогнозувалося, активізувався у День Незалежності. За минулу добу рашисти обстріляли 58 населених пунктів. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі телемарафону.

«24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай», – сказав Єнін.

Крім того, заступник міністра нагадав, що вчора стався ракетний удар по залізничній станції на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.