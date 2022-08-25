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Удар по Чаплиному: що відомо про загиблих та постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Чаплиному: що відомо про загиблих та постраждалих
Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції постраждала 31 особа
фото з соцмереж

Окупанти вбили 25 людей у селі Чаплине

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи у селі Чаплине на Дніпропетровщині, куди вчора російські терористи випустили ракети. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирили Тимошенко.

Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб, з них двоє – діти. Постраждала 31 особа.

«В селищі Чаплине завершилися рятувально-пошукові роботи. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина – під час пожежі в авто біля залізничної станції», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – 6 та 11 років.

Пізніше Арестович анонсував відповідь ЗСУ за удар по Чаплиному.

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Теги: окупанти Дніпропетровщина війна в Україні

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