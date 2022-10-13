Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць

Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє Euronews.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Ракети, які будуть використовуватися з обіцяними США системами протиповітряної оборони Nasams, можуть використовуватися для захисту від подальших ракетних ударів Росії.

«Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував поставку в Україну зенітних ракет AMRAAM», – сказав Уоллес.

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до кінця, доки останній російський танк не потягне останній український трактор.

Разом з тим МЗС Британії заявляло, що країна притягне президента Росії Володимира Путіна «до відповідальності за його жорстокість» в Україні.