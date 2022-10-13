Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams

Альона Боженко
glavcom.ua
Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams
Британія поставить Україні ракети середньої дальності для американських Nasams
фото ілюстративне

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць

Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє Euronews.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Ракети, які будуть використовуватися з обіцяними США системами протиповітряної оборони Nasams, можуть використовуватися для захисту від подальших ракетних ударів Росії.

«Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував поставку в Україну зенітних ракет AMRAAM», – сказав Уоллес.

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до кінця, доки останній російський танк не потягне останній український трактор.

Разом з тим МЗС Британії заявляло, що країна притягне президента Росії Володимира Путіна «до відповідальності за його жорстокість» в Україні.

Теги: міністр Велика Британія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британія може зупинити програму компенсації житла для українців
Британія скасовує компенсацію житла українським біженцям, – ЗМІ
28 серпня, 16:20
Єлісєєв у 2021-2022 роках був першим заступником голови уряду Калінінградської області
Британія запровадила санкції щодо «голови уряду» Херсонщини
4 жовтня, 16:30
Україна отримає шість автономних мінно-пошукових апаратів
Британія передає Україні підводні мінні мисливці (фото)
1 вересня, 15:30

Події в Україні

Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams
Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams
Тисячі абонентів без світла. На Сумщині росіяни зруйнували три електростанції
Тисячі абонентів без світла. На Сумщині росіяни зруйнували три електростанції
У двох містах України прогриміли вибухи (відео)
У двох містах України прогриміли вибухи (відео)
Більше 320 прильотів. Рашисти обстріляли Оріхів
Більше 320 прильотів. Рашисти обстріляли Оріхів
У Києві та центральних областях «Укренерго» стабілізувало енергоживлення
У Києві та центральних областях «Укренерго» стабілізувало енергоживлення
Оприлюднено дані про вражаючі успіхи ЗСУ на Херсонщині
Оприлюднено дані про вражаючі успіхи ЗСУ на Херсонщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Вперше Путін програє війну
134K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
112K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
84K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
58K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
35K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні

Новини

«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
11 жовтня, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
11 жовтня, 10:53

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту