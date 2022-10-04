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«Поки трактор не відтягне останній танк». Британія підтримуватиме Україну до перемоги

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Поки трактор не відтягне останній танк». Британія підтримуватиме Україну до перемоги
Україна повинна відновити територіальну цілісність
фото з відкритих джерел

Велика Британія до останнього підтримуватиме Україну у війні проти Росії

Британія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до кінця, доки останній російський танк не потягне останній український трактор. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє Sky News.

«Велика Британія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки останній російський танк не потягне останній український трактор», – зазначив Клеверлі.

Він також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.

«Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін чи пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму», – додав глава МЗС.

Раніше Банкова повідомила, скільки ЗСУ вже деокупували населених пунктів.

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Теги: окупація росія Україна Велика Британія війна

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