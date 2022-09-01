Британія передає Україні підводні мінні мисливці (фото)

Королівський флот також навчає українських моряків керувати шукачами мін класу «Сендаун»

Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії офіційно повідомило, що передає підводні безпілотні мінні мисливці, щоб допомогти Україні очистити берегову лінію. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Протягом найближчих місяців Королівський флот і наші американські партнери навчать користуватися автономними мінно-пошуковими апаратами десятки українських військовослужбовців. Для виявлення російських мін у водах біля узбережжя України в країну відправлять шість автономних мінно-пошукових апаратів. Три з них будуть надані зі складів збройних сил Сполученого Королівства, а ще три будуть придбані у промисловості», – йдеться в повідомленні.

Підводний безпілотний дрон – легкий автономний апарат призначений для використання на мілководних узбережжях, ефективно працює на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків, щоб ВМС ЗС України могли їх знищити.

Зазначається, що протягом найближчих місяців десятки військовослужбовців ВМС ЗСУ навчаться користуватися безпілотниками, перший курс уже розпочато. Тритижневі навчальні курси разом із Шостим флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту. Навчання будуть проводити на морі, щоб наочно показати, як керувати апаратами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, а також ідентифікувати макети мін.

Начальник штабу Королівських ВМС адмірал Бен Кі вважає, що невдовзі українські моряки зможуть очистити прибережні води від мін. Королівський флот також навчає українських моряків керувати тральщиками-шукачами мін класу «Сендаун».

До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.