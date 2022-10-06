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Британія налаштована покарати Путіна за війну в Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Британія налаштована покарати Путіна за війну в Україні
Британія не визнає спроби захопити територію силою
фото з відкритих джерел

МЗС Великої Британії заявило про зухвалі порушення міжнародного права з боку Росії

Незаконна анексія Росією території України та здійснювані нею напади на мирних жителів є обурливими порушеннями міжнародного права. Про це 5 жовтня заявила пресслужба міністерства закордонних справ Великої Британії у Twitter.

«Ми ніколи не визнаємо спроби захопити територію силою», – йдеться в заяві.

Також у МЗС зазначили, що Велика Британія притягне президента Росії Володимира Путіна «до відповідальності за його жорстокість» в Україні.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: росія путін Україна Велика Британія війна

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