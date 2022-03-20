На Запоріжжі знищено ворожу колону із двох «Тигрів» і КамАЗу (фото)

Один «Тигр» українські воїни захопили як трофей

Військовослужбовці мотопіхотного батальйону «Вінницькі скіфи» у взаємодії з морськими піхотинцями знищили у Запорізькій області російську колону, в якій зокрема були дві бойові броньовані машини «Тигр» та КамАЗ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Колону, яка рухалася Запорізькою областю, зупинили за лічені хвилини.

Один «Тигр» захоплений як трофей. «Вінницькі скіфи» вже перефарбували машину у кольори ЗСУ.

Також у Сумській області українські військові розбили колону техніки російських загарбників.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій, Головне управління розвідки та Грузинський Легіон підірвали цілу колону окупантів. Військові повідомляють, що «жива сила опізнанню не підлягає».