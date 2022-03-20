Російська влада підтвердила ще одну смерть свого воєначальника в Україні

У 1993 році Палій відмовився приймати військову присягу України і вирушив служити на Північний флот РФ

У Маріуполі українські військові вбили заступника командувача Чорноморського флоту капітан I рангу РФ Андрія Палія. Про це повідомила так званий сенатор від Севастополя Катерина Алтабаєва.

«Севастополь зазнав важкої, непоправної втрати, – заявила Алтабаєва. – У боях під Маріуполем загинув заступник командувача Чорноморського флоту».

Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвозжаєв підтвердив інформацію щодо загибелі капітана.

Капітану був 51 рік.

Палій з сім'ї спадкових військових. Закінчив Київське вище військово-морське політичне училище у 1992 році. Як зазначає у своїй довідці РИА Новости, 1993 року Палій відмовився приймати військову присягу України і вирушив служити на Північний флот РФ. Також у довідці зазначається, що у 2008 році офіцер брав участь у війні з Грузією.

На Північному флоті служив на ескадреному міноносці «Безстрашний», на рятувальному судні «Георгій Титов», ходив важким атомним ракетним крейсером «Петро Великий».

На кінець 2020 – замкомандувача військами ЗС РФ в Сирії.

Напередодні Збройні сили ліквідували російського генерала, який брав участь в окупації Криму.

Також відомо, що «кадирівці» зазнали втрат і забралися з України.

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