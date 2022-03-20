Окупанти завдають непоправної шкоди екосистемі країни – Денісова

Агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду

Російські окупанти порушують права громадян на безпечне довкілля. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що у регіонах України, де тривають активні бойові дії, накопичилась велика кількість ракет, боєприпасів, що не розірвалися. Це має загрозу як для життя людей, так і для навколишнього природного середовища на багато років. Природні екосистеми страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами.

Уздовж Азово-Чорноморського узбережжя, східного та північного кордонів України частина національних парків опинилася у зоні гуманітарної кризи через неможливість доставити туди корми для тварин і птахів, наприклад, біосферний заповідник Асканія-Нова, національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький», та інші.

За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду площею 12 406,6 кв. км (1,24 млн га), що становить близько третини площі природно-заповідного фонду України.

Під загрозою знищення знаходяться близько 200 територій площею 2,9 млн га.

«Дії російських збройних сил під час вторгнення грубо порушують права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Відповідно до I Протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, забороняються методи або засоби ведення війни, які мають на меті або можуть призвести до заподіяння такої шкоди. Закликаю світову спільноту посилювати тиск на державу-терориста для припинення військових дій в Україні», – наголосила Денісова.

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