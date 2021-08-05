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    Вибух на шахті «Покровське»: у лікарні померли ще двоє гірників

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    У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров&rsquo;я ще п&rsquo;ятьох постраждалих гірників - Вибух на шахті «Покровське»: у лікарні померли ще двоє гірників
    У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих гірників
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Вибух забрав уже п'ять життів шахтарів

    Померли ще двоє постраждалих під час вибуху на шахті «Покровське» Донецької області гірників. Про це повідомив голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.

    «Це біль. В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти «Покровське» 31 липня. У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих», – зазначив Волинець.

    Таким чином вибух забрав уже п'ять життів шахтарів. У середу, 4 серпня у лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині.

    Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

    Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

    До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Теги: вибух трагедія шахта Донеччина смерть лікарня
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    Вибух на шахті «Покровське»: у лікарні померли ще двоє гірників