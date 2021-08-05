Вибух на шахті «Покровське»: у лікарні померли ще двоє гірників

У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих гірників

Вибух забрав уже п'ять життів шахтарів

Померли ще двоє постраждалих під час вибуху на шахті «Покровське» Донецької області гірників. Про це повідомив голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.

«Це біль. В опіковому відділені лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які були на місці вибуху шахти «Покровське» 31 липня. У лікарнях Покровська та Краматорська продовжується боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих», – зазначив Волинець.

Таким чином вибух забрав уже п'ять життів шахтарів. У середу, 4 серпня у лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині.

Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Цього тижня у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.