У лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині

Вісім постраждилих від вибуху на шахті перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська

У лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахтоуправлінні Покровське. Про це написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Це друга смерть внаслідок вибуху на шахті 31 липня. Вісім осіб перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська, за їхнє здоров'я борються лікарі.

За даними досудового розслідування, вранці 31 липня на шахтоуправлінні Покровське під час буропідривних робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників - їх ушпиталили з опіками у важкому стані.

Один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Раніше у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.