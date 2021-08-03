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    У лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині

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    Вибух на шахті &laquo;Покровське&raquo; стався 31 липня - У лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині
    Вибух на шахті «Покровське» стався 31 липня
    Фото з відкритих джерел

    Вісім постраждилих від вибуху на шахті перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська

    У лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахтоуправлінні Покровське. Про це написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    Це друга смерть внаслідок вибуху на шахті 31 липня. Вісім осіб перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська, за їхнє здоров'я борються лікарі.

    За даними досудового розслідування, вранці 31 липня на шахтоуправлінні Покровське під час буропідривних робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану, внаслідок чого постраждали 10 гірників - їх ушпиталили з опіками у важкому стані.

    Один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

    Раніше у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Теги: вибух трагедія шахта Донеччина смерть
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    У лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині