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    У лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині

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    Потерпілий гірник помер через чотири дні після вибуху&nbsp;на шахті в смт Удачне Донецької області - У лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині
    Потерпілий гірник помер через чотири дні після вибуху на шахті в смт Удачне Донецької області
    Фото з відкритих джерел

    У лікарні залишаються ще сім постраждалих гірників

    У лікарні Краматорська помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в смт Удачне Донецької області. Про це в середу, 4 серпня, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

    «В опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був в забої під час вибуху на шахтоуправлінні Покровське», – написав він у Facebook.

    У лікарні залишаються ще сім постраждалих гірників. Раніше повідомлялося, що вони перебувають у важкому стані.

    Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

    Напередодні у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

    До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

    Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.

    Теги: вибух шахта Донеччина смерть лікарня
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    У лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині