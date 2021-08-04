У лікарні помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на Донеччині

Потерпілий гірник помер через чотири дні після вибуху на шахті в смт Удачне Донецької області

У лікарні залишаються ще сім постраждалих гірників

У лікарні Краматорська помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в смт Удачне Донецької області. Про це в середу, 4 серпня, повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«В опіковому відділенні Краматорської лікарні №3 сьогодні вночі помер третій гірник, який був в забої під час вибуху на шахтоуправлінні Покровське», – написав він у Facebook.

У лікарні залишаються ще сім постраждалих гірників. Раніше повідомлялося, що вони перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 31 липня у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті – 10 гірників потрапили до лікарні. Згодом один працівник помер у лікарні, розслідування трагедії триває.

Напередодні у лікарні помер другий шахтар, який підірвався на Донеччині.

До слова, у Донецькій області на шахті «Алмазна» державного підприємства «Добропіллявугілля – видобуток» загинув 37-річний гірник під час виконання підземних робіт. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму, від якої помер на місці. Відомо, що трагедія сталася 29 червня близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру. Тоді з місця зірвалась лебідка та вдарила 37-річного гірника по голові.

Зазначимо, що у квітні на Дніпропетровщині стався обвал на шахті, тоді загинув гірник 1991 року народження.