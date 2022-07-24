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    Події в Україні

    Вибухи на Хмельниччині: перші подробиці

    Вибухи сталися в Хмельницькій області під час повітряної тривоги - Вибухи на Хмельниччині: перші подробиці

    Вибухи сталися в Хмельницькій області під час повітряної тривоги

    ілюстративне фото

    Українські військові збили три ракети, які були запущені з акваторії Чорного моря

    У неділю, 24 липня, Сили повітряної оборони збили три ворожі ракети на Хмельниччині. Про це повідомили у Командуванні повітряних сил. Ракети типу «Калібр» були запущені з акваторії Чорного моря.

    «Близько 9:00, 24 липня, російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря. Три крилаті ракети морського базування типу «Калібр» були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід», – йдеться у повідомленні.

    Годину тому соцмережі повідомляли про вибухи у Кам'янці-Подільському, але мер міста Михайло Посітко спростував інформацію про прильоти.

    «Друзі, протягом останнього сигналу тривоги ви могли чути звуки вибухів. Запевняю, що у місті все спокійно. Проте, вибухи відбувались зовсім недалеко, і, як повідомили з ОВА, спрацювала ППО. Збито чотири крилаті ракети. Тому вкотре наголошую, що звуки сирен ігнорувати не можна», – наголосив посадовець.

    Нагадаємо, 24 липня вранці у Хмельницькій області пролунали вибухи. Після 8 ранку у багатьох областях, а також у столиці оголосили повітряну тривогу. О 08:40 повідомлялося про запуски ракет з акваторії Чорного моря, о 08:50 у соцмережах поінформували про звуки вибухів на Хмельниччині.

    Зазначимо, що 5 липня окупанти також атакували Хмельниччину ракетами. Повідомлялося про щонайменше п'ять вибухів.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація #stoprussia Олександр Симчишин
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    Вибухи на Хмельниччині: перші подробиці