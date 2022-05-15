Окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Львівщині

Станом на даний момент інформації про загиблих і травмованих немає

Вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Сьогодні 04:30 був ракетний удар по одному з об'єктів військової інфраструктури. Станом на даний момент інформації про загиблих і травмованих немає. Наявність і характер руйнувань уточнюється», – зазначив Козицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи, які чули у Львові та області. За попередньою інформацією, було шість вибухів, працювала система протиповітряної оборони.

До слова, 3 травня РФ завдала ракетні удари по Львову: частина міста без світла.

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