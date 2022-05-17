Генштаб ЗСУ розповів про бойове завдання гарнізону «Маріуполь»

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість ЗСУ підготувати та створити оборонні рубежі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що гарнізон «Маріуполь» виконав поставлене бойове завдання. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на «Азовсталі», зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України», – йдеться у повідомленні.

Наразі розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців.

«Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території «Азовсталі», тривають», – повідомляють у штабі.

«Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення «Азов», 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Утримуючи позиції на «Азовсталі», вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС», – додали у штабі.

Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало можливість ЗСУ підготувати та створити оборонні рубежі, на яких українські війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору.

«Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя. Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!», – наголосили у штабі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових

Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого їх повернення додому буде здійснено процедуру обміну.

Раніше у своєму зверненні комбат «Азову» Денис Прокопенко заявив про виконнаня наказу вищого військового командування України задля збереження життів.

«З метою порятунку життя весь Маріупольський гарнізон виконує ухвалене рішення Верховного Військового Головного управління та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у повідомленні полку «Азов».

У ньому йдеться, що захисники Маріуполя на південному сході протрималися 82 дні, вигравши час для решти України для боротьби з російськими окупантами та забезпечивши західне озброєння, необхідне для протистояння нападу Росії.

Прокопенко не уточнив, які дії вживають захисники. Відео було оприлюднено через кілька годин після того, як Росія заявила, що погодилася евакуювати поранених українських військових до медичного закладу в підконтрольному Росії місті Новоазовську.

У понеділок агентство Reuters побачило близько десятка автобусів, які, очевидно, перевозили українських бійців.

Скільки людей було на борту встановити не вдалося.

За оцінками, на території величезного заводу перебуває близько 600 бійців, у тому числі десятки поранених.

Reuters опублікувало фото того, як «автобуси з українськими військовослужбовцями з «Азовсталі» виїжджають з Маріуполя».

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.