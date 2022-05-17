У Львові лунають вибухи (відео)
Мер Львова підтверджує ракетний удар
У Львові посеред ночі чути вибухи. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше вісім вибухів.
Мер Львова підтверджує ракетний удар.
«У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!», – підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
Поки що невідомо де саме прилетіло.
Зафіксовані прольоти ракет.
Працює протиповітряна оборона.
У більшості областей України нині оголошена повітряна тривога – перебувайте в укриттях!
Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.
Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.
Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.