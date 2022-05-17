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    У Львові лунають вибухи (відео)

    У Львові зафіксовані прольоти ракет окупантів - У Львові лунають вибухи (відео)
    У Львові зафіксовані прольоти ракет окупантів
    фото з відкритих джерел

    Мер Львова підтверджує ракетний удар

    У Львові посеред ночі чути вибухи. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше вісім вибухів.

    Мер Львова підтверджує ракетний удар.

    «У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укритті!», – підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

    Поки що невідомо де саме прилетіло.

    Зафіксовані прольоти ракет.

    Працює протиповітряна оборона.

    У більшості областей України нині оголошена повітряна тривога – перебувайте в укриттях!

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Теги: росія окупанти війна Андрій Садовий Львів Україна окупація #stoprussia
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    У Львові лунають вибухи (відео)