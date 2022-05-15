По Львівщині гатили з Чорного моря: дві крилаті ракети збили

Запуск крилатих ракет здійснювався, імовірно, з підводних човнів

Підрозділи зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищили дві крилаті ракети російських загарбників, які ті випустили по Львівщині. Про це у Фейсбуці повідомляє повітряне командування «Захід».

«Зранку 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано кілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури. Запуск крилатих ракет здійснювався, імовірно, з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід» знищено дві крилаті ракети окупантів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.