«Південь» назвав можливі причини вибуху на Кримському мосту

Росія намагається призупинити «зернову угоду»

Вибухи на Кримському мосту можуть бути провокацією самого ворога, щоби, зокрема, зірвати «зернову угоду». Про це заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Характерним є те, що при такому зосередженні корабельного угрупування в цьому районі і загального напруження довкола питання щодо пролонгації «зернової угоди», створення провокацій, про які дуже гучно повідомляє окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань з боку Росії», – сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.

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До слова, «зернову угоду» було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).