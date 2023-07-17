«Приліг відпочити»: що трапилось на Кримському мосту (фото, відео)

Рух на Кримському мосту зупинено через ушкодження

У ніч проти понеділка, 17 липня, на Кримському мосту «впала конструкція». Попередньо, внаслідок інциденту загинули щонайменше дві людини. Про це повідомляють російські пропагандисти.

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Реакція Росії

Окупаційна влада вже сформувала оперативний штаб у зв'язку з надзвичайною подією. Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через «нові регіони» (тобто окуповані території України – «Главком»).

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«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації», – написав Аксьонов.

Наслідки пошкодження Кримського мосту

Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Радник «голови» Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом.

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Тим часом губернатор Білгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що загинули чоловік та його дружина. У машині також перебувала їхня донька, яка отримала травми та була доправлена до лікарні.

Зазначимо, що росіяни побачили таємний сенс у словах українського генерала. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський увечері 16 липня побажав українцям тихої ночі і додав, що «для окупантів «колискова» вже готується». На світанку 17 липня упав проліт Кримського мосту. Причини надзвичайної події поки що невідомі. Але російські ЗМІ називають можливою причиною нібито атаку Збройних сил України.

Реакція України

Речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Юсов відмовився коментувати причини подій на Кримському мосту.

«Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст – конструкція там зайва», – йдеться в повідомленні.

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Військово-морські сили України відреагували іронічно: речник Дмитро Плетенчук коротко висловився про інцидент.

«У Криму наразі – літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає. Його (міст – «Главком») просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Або попереджали неодноразово, що там деж м'які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають. Причин може бути багато», – каже Плетенчук.

Тим часом в ОК «Південь» вважають, що інцидент на Кримському мосту може бути провокацією окупантів.

«Характерним є те, що за такого зосередження корабельного угруповання в даному районі та загальної напруги на тлі питання щодо пролонгації зернової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже голосно відразу рапортує окупаційна влада Криму, є типовим способом вирішення подібних питань з боку окупаційної влади Криму та взагалі країни-агресора», – сказала спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.