Події на Кримському мосту: з’явилися фото розвалених опор

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор

Причини руйнування Кримського мосту досі невідомі. Про це передають росЗМІ.

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Тим часом у мережі з’явилися чіткі фото зруйнованої опори.

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Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.