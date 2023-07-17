Рух поїздів Кримським мостом зупинено

Потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено. Про це повідомила компанія-перевізник.

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Через падіння прольоту на мосту рух поїздів до Криму може бути змінено, повідомили у «Гранд сервіс експрес».

«Через НП на Кримському мості можливі зміни у русі поїздів «Таврія», що прямують до Криму та з Криму. Створено оперативний штаб, який у максимально короткі терміни вирішуватиме всі завдання, що виникають. Слідкуйте за офіційною інформацією перевізника в соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

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Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Як повідомлялося, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонова закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Поїзди до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом, повідомили РИА Новости у центрі підтримки РЖД.