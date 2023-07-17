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Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)
Вид на Кримський міст приблино о четвертій ранку 17 липня
фото: t.me/astrapress

Окупаційна влада каже про надзвичайну ситуацію

На світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

Звістка про інцидент з'явилася о 4:26. Зазначається, що зараз на Кримському мосту зупинено рух транспорту.

За словами представника окупаційної влади Криму, губернатора Сергія Аксьонова, там «сталася надзвичайна ситуація в районі 145 опори». Нині на місці працюють правоохоронці.

«Як мінімум дві особи загинули внаслідок падіння прольоту Кримського мосту. Ще один постраждав», – додає Baza.

Російський Telegram-канал Shot опублікував відео, на якому видно, як до місця події намагається проїхати карета швидкої допомоги. Паблік називає можливою причиною надзвичайної ситуації нібито атаку Збройних сил України. Мовляв, очевидці приблизно о четвертій ранку чули звуки вибухів.

За даними Telegram-каналу Astra, мешканці Криму перед падінням прольоту мосту чули щонайменше два вибухи.

Крім того, Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут.

Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів.

Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Вона нібито була масованою та тривалою. Водночас керівниця пресцентру Сил оборони «Півдня» Наталія Гуменюк пояснила, що ранкові вибухи у Севастополі 16 липня можуть бути навмисною провокацією росіян.

Теги: Крим Кримський міст

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