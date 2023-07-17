Пошкодження Кримського мосту: реакція української розвідки

«Кримський міст – конструкція там зайва»

Речник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Юсов відмовився коментувати причини подій на Кримському мосту. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

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«Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що «Кримський міст – конструкція там зайва», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Перед в'їздом на Кримський міст утворився багатокілометровий затор.

Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

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Водночс робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Російські пропагандистські канали повідомляють з місця події, що потяг, що встав перед Кримським мостом, знеструмлений, люди вийти з нього не можуть, а відправлення затримується на дві години.

Рух залізничного транспорту Кримським мостом тимчасово припинено.