Перед в'їздом на Кримський міст утворився гігантський затор (відео)

Кримський міст закрито, робота поромної переправи зупинена

Перед в'їздом на Кримський міст, на якому на світанку упав один із прольотів, утворився багатокілометровий затор. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Наразі співробітники поліції розвертають усіх охочих проїхати мостом.

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Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонова закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Водночас робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Поїзди до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом, повідомили РИА Новости у центрі підтримки РЖД.

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Як повідомлялося, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.